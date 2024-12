Thiago Motta: “Critiche giuste, la Juve non merita di restare in quella posizione. Vlahovic? I tifosi sono liberi di esprimere le loro emozioni”

Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Venezia pareggiata 2-2.

Motta: “Con la palla bisogna ragionare più veloce”

Analisi della partita.

“La parte del campo è la cosa più difficile da migliorare, è la fase dove si fa la differenza. Si deve ragionare più veloce, si devono fare le cose con cambi di ritmo diverso. Abbiamo fatto bene quando abbiamo trovato spazi. Abbiamo visto che al contrario abbiamo più difficoltà”.

I tifosi a fine partita hanno dimostrato tutto il loro disappunto con i fischi. Cosa si percepisce dentro lo spogliatoio?

“E’ normale, la frustrazione esiste da parte di tutti. In primis dei giocatori, sanno perfettamente che possiamo fare meglio. Dobbiamo rimanere uniti, insieme, pensando alla prossima partita per cambiare la storia. Quando ci troviamo con squadre che attaccano di meno e dobbiamo prendere l’iniziativa abbiamo più difficoltà. Dobbiamo arrivare bene e chiudere la partita. Oggi non siamo stati capaci di chiuderla”.

Che effetto le fa che una squadra come la Juventus si trovi in quella posizione di classifica?

“Guardare la classifica oggi non è la cosa migliore che possiamo fare, non dobbiamo rimanere in questa posizione. Abbiamo un livello più alto, non è quella lì la nostra realtà. Dobbiamo fare il nostro lavoro al massimo già dalla prossima partita. Dobbiamo lavorare bene, al massimo e di partita in partita cambiare questi risultati. Critiche giuste, non siamo dove dobbiamo essere».

Il fatto che vi troviate a -9 e la distanza sia già ampia vi fa pensare ancora allo Scudetto?

“Abbiamo sempre parlato di partita in partita. Manca tantissimo, dobbiamo iniziare a fare le cose nel modo giusto dalla prossima partita. Solo così possiamo cambiare la situazione, se pensiamo alla classifica o al futuro perderemmo il presente per trovarci dove vogliamo in futuro”.

Cosa è successo tra Vlahovic e i tifosi?

“Alla fine il pubblico ha la libertà di esprimere le sue emozioni. Dusan è il primo che vuole cambiare questa situazione. Speriamo in futuro si possa cambiare. I tifosi hanno la libertà di esprimersi. Voi pensate se qualcuno sente qualcosa che dite in TV che non gli piace e si presenta fuori dal vostro lavoro a insutarvi, credo che non vi piacerebbe. Il pubblico è libero di esprimere le sue emozioni. Ora dobbiamo restare tutti uniti per il bene della Juventus”.