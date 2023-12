Intervistato durante il premio “Andrea Fortunato” al Coni insieme ad altri personaggi del mondo del calcio, Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato di un possibile arrivo alla Roma, squadra allenata da Josè Mourinho, suo ex tecnico.

Thiago Motta: “La Roma ha un grandissimo tecnico”

“Ho grande rispetto per Mourinho, la Roma ha un grandissimo allenatore e spero che continui con lui per tanto tempo, sta bene a Roma. Io penso al presente a Bologna, a fare il meglio per avere l’immagine mostrata fino ad oggi e lottare con chiunque”. Queste le parole dell’ex centrocampista riportate da TMW.