Continua la preparazione della Roma in vista della sfida contro la Fiorentina in programma domenica sera allo stadio Olimpico. Mourinho sta piano piano ritrovando tutti i giocatori fermi ai box per infortunio come Marash Kumbulla che è tornato ad allenarsi in gruppo e potrà essere convocato già per la partita contro i viola. Sta salendo di condizione anche Renato Sanches che sta recuperando dal problema muscolare.

Smalling ed Abraham ancora a parte

Chi invece sicuramente non recupera per domenica sono Smalling e Abraham. Il primo vorrebbe tornare a disposizione già per la partita contro il Bologna mentre il secondo sta ancora lavorando a parte e il rientro slitta ad arrivare.