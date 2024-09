Thiago Motta: “Prestazione buona, continuiamo su questa strada. Vlahovic? Vi dico due modi per farlo segnare”

Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita contro l’Empoli.

Le parole di Thiago Motta

Cosa può fare di più la Juve per migliorare la fase offensiva?

“Siccome non abbiamo preso gol ed è compito di tutta la squadra, quando creiamo in avanti è compito anche di tutta la squadra. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po’ meglio, trovando gli esterni. Poche occasioni, ma quelle avute potevamo andare in vantaggio. Andiamo con un punto a casa, non è quello che volevamo ma la prestazione è stata buona. Dobbiamo continuare a crescere su questa squadra qua”.

Yildiz ha giocato troppo decentrato. È stata una scelta o voleva giocasse più largo?

“Kenan, giocando da esterno e contro una squadra che gioca a 5 dietro, doveva aprire e dovevamo trovarlo dalla sua parte. Delle volte è andata dalla nostra parte, delle volte no. L’idea era quella di aprire una difesa a 5 che non era mai facile. A tratti abbiamo fatto, altri dobbiamo fare meglio”.

Vlahovic ha avuto due occasioni in profondità. Pensa che sia il modo migliore per servirlo?

“Dusan dobbiamo servirlo nella profondità perché la attacca bene ma anche lateralmente. Attacca bene l’area di rigore, ha un buon gioco di testa. Sono questi i due modi per alimentarlo perché lui possa segnare più gol”.

Quando si innervosisce Vlahovic esce dalla partita. State lavorando sotto questo aspetto?

“Sono d’accordo in quell’aspetto sta migliorando tantissimo. Un attaccante vive per il gol, ma lui ci dà tantissime cose nel complesso del gioco. Deve mantenersi concentrato e pensare a giocare. È un leader positivo nel gruppo, aiuta la squadra, lui deve continuare così”.

Martedì sarà la sua prima volta in Champions. Che emozioni sta provando?

“È un orgoglio per me e per tutti noi giocare una competizione così importante. Ora la partita di oggi resta il passato e dobbiamo pensare al PSV, squadra che gioca bene e stanno dominando il campionato. Sarà una partita equilibrata e cercheremo noi di avere il controllo del gioco e dominare”.