Thiago Silva: “Dybala? E’ un top player, sarebbe un grande colpo per il Chelsea”

“Dybala al Chelsea? Sarebbe un grandissimo acquisto”. E poi ancora: “L’ho incontrato nel Paddock. Ci sono notizie che lo vogliono al Chelsea, gli ho chiesto se sia vero, ma non ha voluto dirmi niente. A me piacerebbe tantissimo giocare con lui. È un top player, sarebbe un grandissimo acquisto”.

Calciomercato Roma, su Dybala l’ombra del Chelsea

Sono queste le parole a Sky Sport di Thiago Silva, ex difensore del Milan e ora al Chelsea, e che ha parlato in riferimento alle voci di un forte interessamento del Chelsea verso il calciatore argentino ex Juventus. Dybala, così come Thiago Silva sono presenti al GP della Gran Bretagna.