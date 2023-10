Intervistato da Dazn, Marcus Thuram ha parlato al termine della vittoria contro il Torino. Queste le parole dell’attaccante:

Quanto pesano questi tre punti in una partita complicata?

“Ogni partita è complicata in Serie A in trasferta. Sapevamo che a Torino era dura, ma nella ripresa abbiamo fatto tre gol e fatto una bella vittoria”.

Cosa vi ha trasmesso Inzaghi all’intervallo?

“Abbiamo aggiustato due cose a metà campo e le cose sono andate meglio”.

Che sintonia c’è con Dumfries?

“E’ un grande giocatore, mi ha dato un assist e lo ringrazio. Mi trovo molto bene con lui”.

Ti ha sorpreso questo avvio all’Inter?

“No, mi trovo molto bene e voglio far meglio ogni partita”.

Cosa dici a Cannavaro che ti paragona a Ibrahimovic?

“Sono orgoglioso del paragone, spero di poter diventare come lui”.