Marcus Thuram, nonostante non segnasse dal 16 febbraio, circa due mesi di digiuno, tra aspettative e resa, è il giocatore col differenziale più positivo del campionato. A confermare i numeri il Corsport.

Thuram, esordio record: numeri alla Eto’o

Il digiuno per Thuram è stato lungo, nel 2-2 con il Cagliari, dove il francese è tornato al gol, è tornato anche il sorriso. Il gol del francese nel match contro i sardi, è stato importante per tutti, anche se non è stato sufficiente a portare a casa i 3 punti. Ma ci sono altre gare e adesso il pensiero è tutto concentrato sul derby di lunedì prossimo. Durante la stracittadina Thuram si ritroverà in attacco insieme al capitano Lautaro, il quale rientra dalla squalifica. Nel match contro il Cagliari l’attaccante è stato a fianco di Sanchez, ma pure con il cileno è trapelato un gran feeling. Tra i due non è andata male: assist di Sanchez e favore quasi ricambiato da Marcus pochi minuti dopo.

Intanto, affidandosi anche ai numeri, questi ultimi premiano il francese. L’Inter ha avuto una delle intuizioni migliori a portare il francesino ad Appiano. Secondo i numeri, dal 2004 in avanti, Thuram è solo il secondo giocatore dell’Inter ad aver segnato più di 10 gol e servito più di 5 assist al suo debutto in nerazzurro. L’altro ad esserci riuscito è stato un certo Eto’o.