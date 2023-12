Sono queste le parole di Marcus Thuram ai microfoni di Dazn al termine della vittoria dell’Olimpico contro la Lazio.

Thuram: “Oggi bella partita”

“Il coro sulla capolista che se ne va? Non l’ho sentito oggi. Significa che sono tanti i punti sulla Juve? Tanti non so ma abbiamo fatto una bella partita. Siamo quattro punti davanti alla Juve, ma è solo dicembre. Il campionato è lunghissimo”.

Così centrale nell’Inter e sei arrivati da poco, te lo aspettavi? “Io provo a fare del mio meglio, ad aiutare i compagni e a vincere le partite. Poi se segno meglio, ma conta vincere”.

Ma sembravi più contento per assist di Barella che per tuo gol…

“So perché Bare mi piace moltissimo e ricevere assist da lui mi fa piacere”.

Come è il gruppo Inter?

“Un gruppo di bravi ragazzi che amano giocare e ci amiamo come fratelli”.