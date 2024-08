In arrivo un difensore per De Rossi

Aspettando la grana Dybala, la Roma sta lavorando ad un nuovo colpo di mercato per De Rossi. Si tratta di Tiago Djalò, difensore ex Lille e in uscita dalla Juventus.

Tiago Djalo alla Roma, la Juventus dice sì

Secondo quanto riportato dal giornalista di Calciomercato.com Daniele Longo, c’è stata un’improvvisa accelerazione nella trattativa con il difensore che potrebbe arrivare in giallorosso nelle prossime ore per una cifra vicina agli 8 milioni, tra prestito e diritto di riscatto.