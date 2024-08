De Rossi: “Dybala? Chi andrà via sarà rimpiazzato. Contento di Soulè e Dovbyk”

E’ un Daniele De Rossi soddisfatto a metà, quello che al termine de pareggio di Cagliari, ha parlato ai microfoni di Dazn della sfida del Domus Arena ma soprattutto della questione Paulo Dybala.

De Rossi: “Secondo tempo molto meglio ma..”

Queste le sue parole a Dazn:

Roma diversa nel secondo tempo: è così?

“Sì, abbiamo fatto meglio. Nel primo tempo faticavamo a ripartire, io stesso ho detto alla squadra di evitare di giocare palla a terra anche perché il campo era secchissimo. Siamo andati troppo in verticale, ma siamo sempre rimasti ordinati. Nel secondo tempo molto meglio, ho visto cose migliori rispetto al primo tempo”.

Soulé è stato il traino della ripartenza del secondo tempo.

“È sempre vivo e dentro la partita. Spesso fa cose giuste, a volte sbaglia ma è giovane. Ha un atteggiamento positivissimo e ha grandissima qualità, cercavamo un giocatore del genere. Mi è piaciuto, migliorerà sempre di più anche l’intesa con i compagni”.

Quando c’è da sviluppare negli ultimi 30 metri avete grande potenziale.

“Si tratta di centimetri, a partire dalla difesa. Se sei aggressivo hai più spesso la palla tra i piedi, nel primo tempo siamo arrivati poche volte negli ultimi 30 metri. Ho giocate tante volte questo tipo di partite, se inizi a giochicchiare davanti l’area rischi di prendere tanti gol. Ho chiesto di andare molto in verticale per allungare gli avversari, nel secondo tempo il Cagliari è stato più basso e noi li abbiamo messi in difficoltà grazie alla qualità dei nostri attaccanti”.

La spaventa un’idea di una Roma senza Dybala?

“Ne ho parlato. Mi spaventarebbe una Roma senza Paulo o senza l’eventuale sostituto. Se qualcuno andasse via, ma riuscissimo a sostituirlo anche in altre posizioni del campo funzionali ci lavoreremo”.

Dovbyk?

“Partita difficile. Non l’abbiamo messo nelle migliori condizioni, meglio nel secondo tempo dove ha fatto molto meglio. Ho la sensazione che farà tanti gol”.