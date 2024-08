Cagliari-Roma, le scelte di Nicola e De Rossi: le formazioni

La Roma di De Rossi in trasferta a Cagliari nella prima di campionato. Il tecnico romano opta per il 4-3-3. Difesa con Mancini e Ndicka al centro, supportati da Celik e Angeliño sulle fasce. In mezzo al campo Cristante, Le Fée e Pellegrini. In avanti Dovbyk con El Shaarawy e Soulé sulle fasce. Cagliari con Piccoli e Lapadula in attacco, supportati da Luvumbo. Centrocampo con Makoumbou e Marin in diga di mediana, con Azzi e Augello sugli esterni. Linea difensiva con Zappa, Wieteska e Luperto.

Cagliari-Roma, le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Makoumbou, Marin, Augello; Luvumbo; Piccoli, Lapadula. All. Nicola.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Le Fée, Pellegrini; El Shaarawy, Dovbyk, Soulé. All. De Rossi.