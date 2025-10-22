Rivedere Sandro Tonali in Serie A sembra impossibile, almeno fino al 2029, anno in cui terminerà il suo contratto con il Newcastle. Juventus e Milan le due società con maggior interesse nei riguardi del giocatore che al momento continuerà a giocare in Premier League.
Tonali, rinnovo con il Newcasle fino al 2029 con opzione 2030
Sembra allontanarsi il possibile ritorno in Italia di Sandro Tonali a farlo sapere sono i principali media inglesi, secondo i quali l’azzurro ha prolungato il proprio contratto con i Magpies, portando la scadenza dal 2028 al 2029, con opzione di rinnovo fino al 2030 a favore del club.
La notizia è nuova solo per noi, in realtà tra le parti sembra già esserci un accordo da tempo. Tonali ha firmato con gli inglesi già durante la lunga squalifica. La novità è trapelata solo nelle ultime ore.
Durante la sosta Tonali aveva parlato apertamente di un suo possibile ritorno in Serie A, tenendo aperte tutte le porte, anche perché pagando la cifra chiesta dagli inglesi, chiunque può portarlo via dai Magpies. La squadra italiana che maggiormente ha messo gli occhi sull’ex Brescia è la Juventus, ma non è un mistero. I bianconeri hanno puntato l’obiettivo Tonali già da oltre un anno, ma l’ostacolo è sempre stato il prezzo del cartellino che, stando ai più informati, si aggira intorno ai 150 milioni di euro. Attualmente è impossibile per una società come la Juve spendere tutti questi soldi, inoltre, con il contratto prolungato sarà ancora più lontana l’idea.