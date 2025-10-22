Durante la sosta Tonali aveva parlato apertamente di un suo possibile ritorno in Serie A, tenendo aperte tutte le porte, anche perché pagando la cifra chiesta dagli inglesi, chiunque può portarlo via dai Magpies. La squadra italiana che maggiormente ha messo gli occhi sull’ex Brescia è la Juventus, ma non è un mistero. I bianconeri hanno puntato l’obiettivo Tonali già da oltre un anno, ma l’ostacolo è sempre stato il prezzo del cartellino che, stando ai più informati, si aggira intorno ai 150 milioni di euro. Attualmente è impossibile per una società come la Juve spendere tutti questi soldi, inoltre, con il contratto prolungato sarà ancora più lontana l’idea.