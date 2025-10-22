Real Madrid-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv

Big match di Champions oggi, mercoledì 22 ottobre, Real Madrid-Juventus scenderanno in campo allo Stadio Bernabeu nella terza giornata della fase campionato. Gli uomini di Tudor vengono dalla brutta sconfitta di Como, un 2-0 firmato da Kempf e Nico Paz, e nella classifica di Champions si trovano al 23esimo posto con appena due punti. Un vero disastro. Il Real Madrid, guidato da Xabi Alonso, invece, è a punteggio pieno al secondo posto a quota sei, dopo aver vinto contro Marsiglia e Kairat Almaty.

Real Madrid-Juventus, probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Guler, Tchouameni, Bellingham; Arda Guler, Mbappé, Vinicius. All. Xabi Alonso

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Rugani, Gatti, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; David. All. Tudor.

Dove vedere la partita

Real Madrid-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Prime Video, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Prime Video.

