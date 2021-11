Top Volley Cisterna corsara a Verona

Colpo esterno per la Top Volley Cisterna a Verona

Colpo esterno per la Top Volley Cisterna, i pontini si sono imposti contro Verona Volley col risultato di (20-25; 27-29; 25-19; 21-25).

Soddisfazione nelle parole di Aidan Zingel: “Vincere è stata una bella sorpresa – commento così Aidan Zingel uno dei protagonisti della vittoria – sapevamo che sarebbe stata una battaglia punto a punto, però secondo me in alcuni momenti abbiamo giocato al di sopra del nostro livello. Possiamo prendere tantissime possibilità dal risultato, ma anche dalle azioni individuali di tutti e speriamo di crescere anche da questo punto di vista, anche perché la stagione è lunghissima e durissima e siamo solo all’inizio. Verona nel terzo set ha tirato fuori gli attributi, ma noi ci siamo fatti coraggio, abbiamo recuperato e ripreso in mano il controllo della partita”.