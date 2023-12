Lo Stadio Olimpico Grande Torino ospiterà il monday night di Serie A tra Torino e Atalanta. Da un lato, il Torino di Ivan Juric, che dopo la sconfitta per 2-0 contro il Bologna, cerca disperatamente di risolvere i suoi problemi offensivi e rilanciarsi nella corsa per un posto in Europa; dall’altro, l‘Atalanta di Gasperini, che, pur avendo recentemente assicurato la qualificazione alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League, deve riprendersi dalla sconfitta interna contro il Napoli e mantenere la propria posizione tra la zona Champions e quella Europa League. Questo match si preannuncia non solo come una sfida tattica tra l’allievo Juric e il maestro Gasperini, ma anche come un test cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre in questa stagione​.

Torino-Atalanta, comparazione quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker l’Aralanta è favorita, con il segno 2 dei Bergamaschi che oscilla intorno a 2.45 su snai e 2.55 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.15 mentre una vittoria (segno 2) del Torino si trova a 3.05. Ecco la comparazione quote dei bookmakers:

Snai : Torino (1): 3.05 Pareggio (X): 3.15 Atalanta (2): 2.45

: Gol Gol : Torino (1): 3.00 Pareggio (X): 3.15 Atalanta (2): 2.50

: Sportbet : Torino (1): 3.05 Pareggio (X): 3.20 Atalanta (2): 2.55

:

Momento Torino

Il Torino, attualmente al 12° posto con 16 punti, affronta una sfida importante per rientrare in corsa per un posto nelle competizioni europee. Le ultime prestazioni del club non sono state convincenti, evidenziando in particolare problemi in fase offensiva. La recente sconfitta per 2-0 contro il Bologna ha messo in luce queste difficoltà, nonostante l’acquisto di Zapata dall’Atalanta, con la squadra che ha segnato solo 10 gol nelle prime 13 giornate. Ivan Juric e il suo team sono quindi sotto pressione per trovare una soluzione ai loro problemi di gol e cercare di ottenere un risultato positivo contro l’Atalanta​​. Soppy e Schuurs sono ancora indisponibili.

Momento Atalanta

L’Atalanta, con 20 punti e al 7° posto in classifica, si trova in una posizione delicata tra la zona Champions League e la zona Europa League. Dopo aver conquistato la qualificazione alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League, la squadra di Gasperini sta cercando di riprendersi dalla sconfitta interna contro il Napoli, che ha rallentato la loro corsa in campionato. L’Atalanta, dopo la delusione contro il Napoli, punta a riscattarsi in trasferta. Gasperini si affida a Lookman in attacco, con il supporto di Koopmeiners alle sue spalle. In difesa, la possibile assenza di Kolasinac potrebbe richiedere aggiustamenti, con Djimsiti, Scalvini e che scaldano i motori. Assente Scamacca per infortunio, l’attaccante rientrerà a gennaio. Toloi e Palomino sono ancora alle prese con problemi fisici.