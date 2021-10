Torino, Belotti punta il rientro: le condizioni del Gallo

Il Gallo già in campo alla ripresa contro il Napoli?

Quando Juric, qualche settimana fa, aveva parlato su Belotti, in molti erano preoccupati sentendo le parole dell’allenatore. In quell’occasione, infatti, il tecnico croato aveva rivelato come il numero 9 granata facesse addirittura fatica a correre e che quindi il suo rientro non era di sicuro prossimo.

Ma, come si apprende dallo stesso sito ufficiale, nel consueto report sull’allenamento odierno, il Gallo ha svolto la seduta con tutta la squadra. Si tratta quindi di un deciso passo in avanti per Belotti che ora punta forte alla ripresa del campionato quando il Torino si troverà di fronte la capolista Napoli, a punteggio pieno, e avrà assoluto bisogno dell’apporto offensivo del proprio capitano.

Fin qui la stagione dell’attaccante è stata caratterizzata dall’infortunio che lo ha colpito durante la precedente sosta delle nazionali: prima di allora aveva segnato 1 gol in due partite, e dopo non ha più messo piede in campo.