Al Torino basta Njie: i granata ritrovano la vittoria contro il Como (1-0)

Prima frazione di gioco con poche occasioni e tanto possesso palla da parte della formazione lombarda, la quale, tuttavia, non riesce a concretizzare. Occasione più nitida per la squadra di Fabregas è quella che arriva al 24′ con Fadera, che recupera palla a Coco, e si infrange contro un prontissimo Milinkovic-Savic. Annullata per fuorigioco, nei minuti conclusivi, la rete del vantaggio granata con Adams, bravo a superare la difesa del Como e a battere Audero.

Njie e Milinkovic-Savic protagonisti della notta granata

Il Torino prova a rispondere ad un primo tempo non esaltante e prova a trovare la rete in più occasioni: prima con Ricci, poi con Sanabria, fermato da un grande salvataggio di Goldaniga. Il Como risponde con il solito Nico Paz, che colpisce la traversa al minuto numero 71. La rete dell’1-0 arriva al 75′: disastro della difesa comasca con rocambolesco retropassaggio di Braunoder, che lascia impreparato Audero, superato e battuto facilmente da Njie, alla prima rete tra i professionisti. Nel finale tre occasini comasche, l’ultima è con Mazzitelli che calcia da fuori e trova un grandissimo Milinkovic-Savic, protagonista di una serie di parate che tengono a galla i granata e regalano i tre punti alla squadra di Vanoli. Si ferma l’emorragia di risultati del Toro contro un ottimo Como.

Torino-Como, risultato e tabellino:

1-0

Reti: 75′ Njie (T)

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Maripan, Coco, Masina (94′ Dembelé); Walukiewicz (45′ Vojvoda), Vlašić (72′ Tameze), Linetty (65′ Gineitis), Ricci, Lazaro; Sanabria (65′ Njie). All. Vanoli.

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Alberto Moreno (82′ Belotti); Sergi Roberto (37′ Braunoder), Perrone; Strefezza (74′ Da Cunha), Nico Paz (83′ Mazzitelli), Fadera (82′ Ali Jasim); Cutrone. All. Fabregas.