Torino-FeralpiSalò, le ultimissime sulle formazioni

Trentaduesimi di Coppa Italia tra Torino e FeralpiSalò. I granata di Juric in campo con 3-4-2-1 composto da: Milinkovic-Savic tra i pali, Schuurs, Buongiorno e Rodriguez al centro della difesa, Ricci e Ilic in mezzo al campo, supportati da Vojvoda e Bellanova, in avanti Vlasic e Radonjic dietro Sanabria, unica punta. La vincitrice sfiderà il Frosinone.

Le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti, Martella; Hergheligiu, Carraro, Di Molfetta; Compagnon, La Mantia, Guerra. All. Vecchi.