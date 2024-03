Torino-Fiorentina, le scelte di Juric e Italiano

Juric ritrova Buongiorno, dal 1′, in difesa con Djidji e Rodriguez. Dubbio Lazaro, non ancora al massimo della forma, destinato comunque ad una maglia da titolare. Centrocampo con Ricci e Linetty. In avanti Zapata e Sanabria, supportati da Vlasic. Ancora out Martinez Quarta nei viola, spazio a Ranieri con Milenkovic. Gioca Belotti, sostenuto da Beltran, Nico Gonzalez e Ikoné. Diga di mediana con Bonaventura e Arthur.

Torino-Fiorentina, le probabili formazioni:



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.