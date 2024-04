Torino-Frosinone, un pari che non serve a nessuno | I ciociari agganciano l’Udinese

Termina con uno 0-0 la sfida tra Torino e Frosinone con la squadra di Di Francesco che sale a quota 28 agganciando l’Udinese e allungando sul Sassuolo. Poche le emozioni con la squadra di Juric che non riesce a trovare l’ultimo passaggio nonostante i pochi tiri in porta fatti. Adesso per il Frosinone c’è da vincere lo scontro salvezza di venerdì prossimo contro la Salernitana.

Torino-Frosinone, il tabellino:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic (dal 39′ st Lovato), Vojvoda (dal 30′ st Lazaro); Vlasic; Okereke (dal 22′ st Sanabria), Zapata. A disp.: Gemello, Popa, Lovato, Lazaro, Masina, Ciammaglichella, Silva, Kabic, Sanabria. All. Paro.

FROSINONE (3-5-2): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli (dal 36′ st Gelli), Barrenechea, Brescianini (dal 33′ st Seck), Valeri; Soulé (dal 43′ st Reinier), Cheddira (dal 43′ st Cuni). A disp.: Cerofolini, Frattali, Lusuardi, Gelli, Monterisi, Kaio Jorge, Reinier, Garritano, Ibrahimovic, Cuni, Seck, Ghedjemis, Kvernadze, Baez. All. Di Francesco.

Ammoniti: Valeri, Linetty, Okoli, Tameze

Recupero: 0′ pt, 4′ st