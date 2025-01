Torino – Juventus, le scelte di Vanoli e Thiago Motta: le formazioni

Emergenza in attacco per i bianconeri. Thiago Motta per Nico González come terminale offensivo, supportato sulla trequarti da Yildiz, Koopmeiners e Mbangula. A centrocampo Douglas Luiz e Thuram.

Torino – Juventus, le probabili formazioni:

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Douglas Luiz, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico González. All. Thiago Motta.