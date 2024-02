Torino-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

Recupero della diciottesima giornata allo stadio Grande Torino tra i granata e la Lazio di Maurizio Sarri, giovedì alle 21. Buon momento per la formazione di Juric, attualmente decima, al quinto risultato utile consecutivo, l’ultimo dei quali la vittoria casalinga per 2-0 contro il Lecce di sabato. Obbligo dei tre punti, invece, per i biancocelesti, reduci dalla sconfitta interna contro il Bologna. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (254); in streaming su Sky Go e Now.

Torino-Lazio, le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.