Torino-Monza, probabili formazioni e dove vederla

Un punto divide Torino e Monza che però con vittoria rientrerebbero in corsa per l'Europa

Torino e Monza vogliono sognare l’Europa e per farlo serviranno i tre punti in questa partita. Da quando le due squadre si affrontano nel massimo campionato italiano, i brianzoli non hanno mai vinto in tre scontri con gli uomini di Juric ma entrambe hanno segnato in tutti e tre i match. Il match sarà visibile su DAZN sabato 30 marzo alle ore 15.

Probabili formazioni Torino-Monza

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Okereke. All. Juric

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Mari, Izzo, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; Maldini, Colpani, Mota Carvalho; Djuric. All. Palladino