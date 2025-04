Torino – Udinese, le probabili formazioni e dove vederla

Il Torino ospita l’Udinese nella trentatreesima giornata di Serie A: sarà una gara particolare per entrambe le squadre visto che, al termine dei novanta minuti, verrà assegnata la Coppa Pizzul alla vincitrice in onore al celebre Bruno Pizzul, scomparso poco tempo fa. Vanoli recupera Ricci ma rischia di perdere Vlasic per un fastidio muscolare; in difesa, squalificato Coco, ci sarà Masina accanto a Maripan. Runjaic deve fare a meno di Lucca a causa di un infortunio al polpaccio e non può ancora contare nemmeno su Thauvin: possibile l’utilizzo di Bravo in avanti con Ekkelenkamp pronto a fare da trequartista. La partita, in programma mercoledì 23 aprile alle 18:30, verrà trasmessa su Sky e DAZN; in streaming, sarà possibile vederla su Sky Go e NOW.

Torino – Udinese, le probabili formazioni

TORINO (4-4-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina, Biraghi; Gineitis, Casadei, Ricci, Elmas; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

UDINESE (4-4-1-1): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Payero; Ekkelenkamp, Bravo. All. Runjaic.