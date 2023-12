La partita tra Torino e Udinese è programmata per sabato 23 dicembre 2023, alle ore 15:00, presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. Questo match rappresenta l’ottantesimo confronto tra le due squadre, con un bilancio storico quasi equilibrato: 30 vittorie per il Torino, 27 per l’Udinese e 22 pareggi. Torino-Udinese, Comparazione Quote Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Torino è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno all’1.75 su snai e 1.83 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 3.50 mentre una vittoria dell’Udinese (segno 2) si trova anche quota 5.00. Ecco la comparazione quote di Torino e Udinese dei bookmakers:

Snai : Torino (1): 1.75 Pareggio (X): 3.50 Udinese (2): 5.00

: Gol Gol : Torino (1): 1.81 Pareggio (X): 3.58 Udinese (2): 4.90

: Sportbet : Torino (1): 1.83 Pareggio (X): 3.54 Udinese (2): 4.94

:

Momento Torino

Il Torino di Ivan Juric si prepara con fiducia per la sfida contro l’Udinese. L’obiettivo è centrare la quarta vittoria casalinga consecutiva, un traguardo che mette in evidenza il buon momento della squadra. A centrocampo, la coppia composta da Ilic e Ricci sembra essere la scelta principale, anche se Linetty rimane una valida alternativa per Ricci. In difesa, la squalifica di Bellanova obbliga a una modifica: Lazaro prenderà il suo posto sulla corsia destra, affiancato da Vojvoda sulla sinistra, mentre Tameze si inserisce nel pacchetto arretrato. Queste variazioni tattiche potrebbero influenzare l’equilibrio del gioco del Torino, ma la squadra ha dimostrato in passato di poter gestire tali cambiamenti.

Momento Udinese

L’Udinese arriva a Torino con l’intento di mostrare una solida prestazione difensiva, un aspetto cruciale per limitare l’efficace attacco del Torino. La squadra punta sulla figura di Lucca come punta centrale, supportato da Pereyra. Il rientro di Samardzic, affiancato da Walace e Lovric, offre maggiore solidità e creatività al centrocampo. Ebosele e Kamara agiranno sugli esterni, elementi chiave per la strategia difensiva e per eventuali ripartenze veloci. La formazione di Cioffi ha dimostrato in passato di poter essere ostica, e questa partita non sarà un’eccezione.

Torino-Udinese, analisi finale e consigli