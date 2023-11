Tottenham-Aston Villa, probabili formazioni e dove vederla

Tottenham e Aston Villa si sfidano nella tredicesima giornata di Premier League, in programma domenica alle 15. Gli Spurs sembrano aver perso lo smalto di inizio stagione e vogliono ritrovarlo per restare ancorati alle prime posizioni. Infatti, gli uomini guidati da Postecoglou hanno subito due sconfitte consecutive, rispettivamente contro Chelsea e Wolverhampton, e sono consequenzialmente scesi al quarto posto, alle spalle di Manchester City, Llverpool e dei rivali dell’Arsenal. I Villans, invece, vincitori nell’ultima uscita contro il Fulham, occupano la posizione immediatamente successiva, la quinta, ad un solo punto di distaza dai padroni di casa. L’ultimo precedente, risalente a gennaio, è terminato 0-2 per gli ospiti, con reti di Buendia e Douglas Luis. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Arena; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Dier, Davies, Emerson Royal; Sarr, Hojbjerg; Kulusevski, Lo Celso, Johnson; Son. All. Postecoglou.

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz, Kamara, Zaniolo; Diaby, Watkins. All. Unai Emery.