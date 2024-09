Tottenham-Qarabağ, le ultimissime sulle formazioni

Tottenham in campo con il 4-2-3-1. Difesa con Dragusin e Van de Ven, supportati da Porro e Udogie sulle fasce. In mezzo al campo Bentancur e Sarr. In avanti Solanke, sostenuto Son, Maddison e Kulusevski sulla trequarti.

Tottenham-Qarabağ, le probabili formazioni:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Dragusin, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Sarr; Son, Maddison, Kulusevski; Solanke. All. Postecoglou.

QARABAG (4-2-3-1): Buntic; Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev; Romao, Andrade; Bayramov, Benzia, Zoubir; Juninho. All. Qurbanov.