Tottenham-Roma, le ultimissime sulle formazioni

Queste le ultimissime di formazione in vista della sfida di Europa League della Roma di Ranieri. Dubbio Dybala per il tecnico giallorosso, che però potrebbe tenerlo inizialmente in panchina. Tutto confermato invece per la squadra londinese.

Tottenham-Roma, le probabili formazioni:

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Gray, Dragusin, Davies, Udogie; Sarr, Bentancur, Bergvall; Johnson, Solanke, Werner.

ROMA (4-5-1): Svilar; Celik, Mancini, Hummels, Angelino; Pisilli, Kone, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk