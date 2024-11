Tottenham-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Tottenham-Roma, la gara andrà in onda su Sky

Claudio Ranieri lo si conosce molto bene, è uno che non si arrende. E’ questo uno dei comandamenti che vuole lasciare ai suoi calciatori dopo la sconfitta contro il Napoli e in vista dei prossimi impegni. Perdere si può, ma basta metterci l’impegno e dare tutto per la maglia. Diversi i cambi a cui pensa il tecnico romano, da Hummels e Zalewski fino ad arrivare al ritorno di Dybala. Postecoglou, perso Vicario si affida a Forster.

Tottenham-Roma, le probabili formazioni:

Tottenham (4-2-3-1): Forster, Porro, Dragusin, Davies, Udogie, Bissouma, Sarr, Kulusevski, Maddison, Son, Solanke. All. Postecoglou

Roma (4-4-1-1): Svilar, Celik, Hummels, Ndicka, Angeliño, Zalewski, Koné, Cristante, El Shaarawy, Dybala, Dovbyk. All. Ranieri