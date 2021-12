Totti al fianco di Roma e… Inter

Totti ambassador di Digitalbits, sponsor di Inter e Roma

Totti torna protagonista, da ieri si parla dell’accordo che lo legherà a Digitalbits, la società che è main sponsor della Roma e partner dell’Inter.

Il marchio di criptovalute, come riportato dal quotidiano Il Tempo, ha scelto Totti come nuovo “ambassador” con un contratto di almeno 5 milioni di euro complessivi grazie a una collaborazione pluriennale, che potrebbe salire fino a 8 milioni nel corso degli anni. La presentazione nelle prossime ore in centro (via Tomacelli), dove verranno svelati i dettagli della collaborazione tra Totti e Digitalbits.