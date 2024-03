Totti: “Ho consigliato io di prendere Dybala. Con questa dirigenza non torno alla Roma”

Francesco Totti torna a parlare. L’ex capitano della Roma ha rilasciato un’intervista su Instagram a Sportmediaset, trattando molti temi, da De Rossi a Dybala, dalla possibilità di allenare a un suo ritorno in giallorosso con un qualche ruolo.

Le parole di Francesco Totti

Cosa ne pensi del campionato? L’Inter ha già vinto?

“Diciamo che ha un bel vantaggio sulla seconda. Difficilmente potrà perdere lo scudetto, dipende solo da loro”.

Un commento sulla partenza di De Rossi?

“Non me l’aspettavo ma speravo in questa partenza. Conosco Daniele ed è una persona eccezionale. Ha una voglia diversa da tanti altri allenatori. Quello che sta facendo è grandioso”.

Cosa puoi dirci su Dybala?

“Io sono un tifoso della Roma e non un dirigente, posso dire quello che penso. Lui è il calciatore più forte della rosa, per me è un top player. Non ho mai parlato male di lui ma ho risposto a una domanda. Da dirigente ci penserei perché se un calciatore fa il 50% delle partite farei delle valutazioni. Sono il primo ad averlo voluto alla Roma”.

Un pensiero su Mourinho?

“Ne ho sempre parlato bene e lo farò sempre. Va ringraziato per quello che ha fatto con due finali consecutive in Europa. Grazie per essere venuto ad allenare la Roma”.

Vuoi fare l’allenatore?

“Sinceramente no”.

È vero che non ti vedi più nella Roma?

“Con questa dirigenza no. Se volevano cercarmi mi trovavano. In questo momento è no. Io non dirò mai no alla Roma. Quando ci sarà il momento giusto, se arriverà, ritornerò. Ogni volta mi fanno questa domanda ma non dipende da me”.