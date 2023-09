Totti spegne 47 candeline e quel sogno chiamato Roma sempre in ballo

Francesco Totti è uno dei quei pochi calciatori che mette tutti d’accordo gli amanti del mondo del calcio, un po’ come Javier Zanetti o Alessandro Del Piero, simboli di un calcio che non c’è più e che ha lasciato il suo spazio a gente come Osimhen, Lautaro Martinez o Lukaku.

Tutti sognano il ritorno di Totti

L’ex capitano giallorosso quest’oggi compie 47 anni e dopo una vita da calciatore ha sempre molti progetti in testa, dalla Lega Calcio a 8 alla CT10 e IT Scouting che gli ha permesso di scovare qualche piccolo talento, e per finire quel sogno sempre in testa di ritornare alla Roma in un ruolo che conta e non come con l’era Pallotta. Le parti si erano un po’ allontanate dopo l’addio del figlio Cristian in giallorosso con la scelta di proseguire al Frosinone Primavera di Gregucci anche se l’ex Capitano ha sempre avuto in testa questi colori. Ad alimentare questa piccola speranza c’è stata poi anche l’opinione di Josè Mourinho, che in queste ultime settimane ha dato il benestare all’operazione, anche se l’ultima parola spetta ai Friedkin.