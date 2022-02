Tour de la Provence: finalmente Viviani!

Finalmente torna alla vittoria Elia Viviani nella seconda tappa del Tour de la Provence. In Oman Cavendish si prende la rivincita su Gaviria e la maglia di leader

Elia Viviani vince in volata la prima tappa del Tour de la Provence (seconda dopo il cronoprologo di ieri), prima vittoria con la nuova maglia della Ineos.

Una tappa caratterizzata da alcune cadute che hanno spezzato il gruppo tagliando fuori alcuni corridori importanti tra questi Demare, favorito per la vittoria di oggi. Filippo Ganna mantiene la maglia di leader nonostante l’enorme lavoro per portare via questo gruppo, dal quale emergerà il vincitore della classifica generale.

Alaphilippe, Latour e Quintana sono adesso i favoriti per la vittoria finale.

Tour de la Provence, ordine d’arrivo seconda tappa