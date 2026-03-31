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martedì, Marzo 31, 2026
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Trasferta a Venezia? Si paga di più a causa del contributo d’accesso

Raggiungere Venezia sarà più caro

Di
Salvatore Ciotta
-
15
serie a enilive 2024 2025: lazio vs venezia
i tifosi del Venezia ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Per i tifosi ospiti andare in trasferta al Penzo costerà obbligatoriamente dai 5 ai 10 euro in più in quanto nei prossimi fine settimana bisognerà pagare il contributo d’accesso.

Di seguito il comunicato ufficiale del comune di Venezia:

“I tifosi non residenti nella Regione Veneto che raggiungono Venezia esclusivamente per assistere alla partita, saranno tenuti al pagamento del contributo di accesso al link https://cda.ve.it/it, a meno che utilizzino i servizi di trasporto dedicati, come le linee in partenza dalla terraferma con arrivo diretto allo Stadio “Pier Luigi Penzo”.

Ed anche:

“I tifosi non residenti nella Regione Veneto in possesso di biglietto per settori diversi dal Settore Ospiti e che non utilizzano i servizi dedicati, sono soggetti al pagamento del contributo, da effettuare tramite il portale ufficiale: https://cda.ve.it/it.”

Quindi non basta il caro biglietti, non bastano le spese da sostenere per le trasferte, da adesso bisognerà pagare anche 10€ in più per entrare a Venezia.

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