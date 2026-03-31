Trasferta a Venezia? Si paga di più a causa del contributo d’accesso

Per i tifosi ospiti andare in trasferta al Penzo costerà obbligatoriamente dai 5 ai 10 euro in più in quanto nei prossimi fine settimana bisognerà pagare il contributo d’accesso.
Di seguito il comunicato ufficiale del comune di Venezia:
“I tifosi non residenti nella Regione Veneto che raggiungono Venezia esclusivamente per assistere alla partita, saranno tenuti al pagamento del contributo di accesso al link https://cda.ve.it/it, a meno che utilizzino i servizi di trasporto dedicati, come le linee in partenza dalla terraferma con arrivo diretto allo Stadio “Pier Luigi Penzo”.
Ed anche:
“I tifosi non residenti nella Regione Veneto in possesso di biglietto per settori diversi dal Settore Ospiti e che non utilizzano i servizi dedicati, sono soggetti al pagamento del contributo, da effettuare tramite il portale ufficiale: https://cda.ve.it/it.”
Quindi non basta il caro biglietti, non bastano le spese da sostenere per le trasferte, da adesso bisognerà pagare anche 10€ in più per entrare a Venezia.