Tre salti in avanti verso la salvezza: il Genoa batte il Lecce al Ferraris (2-1)

Il Genoa fa un salto di tre passi in avanti verso la salvezza. I rossoblù battono il Lecce grazie alla doppietta di Miretti e salgono a 35 punti. Continua il momento di difficoltà dei salentini, alla quarta sconfitta di fila, fermi a 25. Contestazione dei tifosi ospiti al termine della gara.

Genoa – Lecce, Miretti show nel primo tempo

Avvio con tanti errori in fase di possesso, soprattutto da parte del Lecce. Tuttavia, il salentini mostrano un atteggiamento propositivo e si fanno vedere dalle parti di Leali già quando Berisha, dopo appena 3′, la manda larga. La seconda opportunità giallorossi è di Krstivoc, il quale, servito da Berisha, stampa la palla sull’esterno della rete. La formazione prova ad attaccare ancora e raccoglie una nuova occasione ancora con il proprio numero 5, che calcia nuovamente a lato. Il Genoa, però, non si lascia cogliere impreparato e, in diversa misura, va in vantaggio al 16′ con Fabio Miretti. Il centrocampista ex Juventus raccoglie un grande cross di Malinovskyi e infila Falcone con una bella semirovesciata. Dopo appena dieci minuti un nuovo tentativo del 23 genoano, questa volta in solitaria, che si accentra e la spedisce sul fondo. Lecce in grande difficoltà, soprattutto in fase di possesso con Falcone costretto, a più mandate, a situazioni complicate. Il raddoppio è firmato ancora da Fabio Miretti. Malinovski verticalizza per il classe 2003, che si gira e infila la palla alle spalle dell’estremo difensore salentino. Genoa avanti di due reti all’intervallo.

Genoa – Lecce, Krstovic illude i salentini

Giampaolo prova a stravolgere le carte sul tavolo cambiando i due esterni offensivi: fuori Pierotti e Morente, dentro N’Dri e Karlsson. Il Lecce prova ad alimentare la pressione e a rendersi più propositivo, ma il Genoa si mostra solido e compatto. Il Grifone scende e si rende pericoloso al 61′ con Frendrup da fuori area. Azione positiva del Genoa, dopo pochi minuti con Sabelli che scende palla al piede e serve Pinamonti: l’attaccante rossoblù calcia sul fondo da buona posizione. Al 67′ calcio di rigore in favore del Lecce per braccio di Matturro su conclusione di Danilo Veiga. Dal dischetto si presenta Krstović. Il montenegrino spiazza Leali e manda la gara sull’1-2. Altro attacco dei pugliesi all’84: tiro di Karlsson da limite area su cui c’è la pronta risposta del portiere genoano. Termina 2-1: il Genoa vede la salvezza, continua il momento nero della squadra di Giampaolo.

Genoa – Lecce, risultato e tabellino:

2-1

Reti: 16′, 47′ pt. Miretti (G); 68′ rig. Krstović (L)

GENOA (4-2-3-1): Leali (82′ Norton-Cuffy); Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli (71′ Ekhator), Malinovskyi (56′ Matturro), Miretti (82′ Onana Jr.); Pinamonti. All. Vieira.

LECCE (4-3-1): Falcone; Guilbert (57′ Danilo Veiga), Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly (57′ Kaba), Berisha, Helgason (82′ Banda); Pierotti (45′ N’Dri), Krstović, Morente (46′ Karlsson). All. Giampaolo.