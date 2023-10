Trevisani: “Lautaro fa paura a tutti. A San Siro arriverà il vero Di Maria”

Riccardo Trevisani ha parlato a SportMediaset di quel che potrebbe essere la sfida tra Inter e Benfica: “L’Inter ritrova il Benfica a San Siro. Di Maria del Benfica è quello vero, non quello della Juventus. È tornato e sta facendo fuoco e fiamme. Ma l’Inter non deve avere paura! Lautaro Martinez fa paura a tutti. Soprattutto al Benfica!”.

Lautaro contro Di Maria

Secondo l’opinionista e molti addetti ai lavori la sfida sarà incentrata sul duello tutto argentino. Lautaro ha segnato 10 gol in 8 partite tra Champions e campionato di cui 4 contro la Salernitana entrato dalla panchina nell’ultima giornata di Serie A. Di Maria, invece, ha messo a referto solo 5 gol in 7 partite di Liga Portugal tra cui la rete decisiva nella super sfida con il Porto di sabato scorso mentre in Champions non ha trovato il gol alla prima con il Salisburgo.