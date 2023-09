Tris Milan, i rossoneri rimontano il Cagliari | Agganciata l’Inter

Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona, il Milan batte anche il Cagliari e aggancia momentaneamente l’Inter. aspettando la partita di San Siro. Partita subito in salita che nonostante i primi minuti giocati passano in svantaggio grazie a Luvumbo, che è ben servito da Nandez dopo una palla recuperata su Adli. Il Milan reagisce subito però e al 40′ Okafor pareggia ai conti su cross di Pulisic. Non è finita ancora perchè nei secondi finali del primo tempo il Milan la ribalta grazie a Tomori che deve solo spingerla in porta. 2a1 e rimonta completata.

Milan, rimonta completata: ora la Lazio

Inizia la ripresa e come al solito Luvumbo è l’uomo più pericoloso del Cagliari. Pioli corre così ai ripari, dentro Musah e Pobega per Reijnders e Adli. Il Milan però non si accontenta e al 60′ triplica il risultato grazie ad una botta dai 20 metri di Loftus-Cheek che chiude i conti e tranquilla l’allenatore rossonero. Al 69′ arriva anche il momento di Luka Romero, che entra insieme a Leao, tenuto a riposo in vista della Lazio, anche se quello che ciò che più conta è che il Milan batte il Cagliari e prepara il match di San Siro contro la Lazio di sabato prossimo.