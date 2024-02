Tris Roma allo Stirpe (0-3): decidono Huijsen, Azmoun e Paredes | Champions a -4

Dopo il pareggio contro il Feyenoord, la Roma torna alla vittoria in campionato battendo 3-0 il Frosinone e sale a quota 41 portandosi a -4 da Atalanta e Bologna. La squadra di Di Francesco gioca il solito calcio propostivo nel primo tempo e si porta più volte pericoloso con Kaio Jorge, Soulè e Brescianini anche se manca sempre l’ultimo passaggio per battere Svilar, perfetto dall’inizio alla fine. La Roma si sveglia però e passa in vantaggio al 38′ con una perla di Huijsen che esulta alla Cristiano Ronaldo effettuando un gol che per movenze ricorda proprio il calciatore portoghese.

Frosinone-Roma, che perla di Huijsen!

Il primo tempo termina appunto con i giallorossi in vantaggio anche se De Rossi vuole e chiede di più. Non finisce così appunto la sfida dello Stirpe perchè i giallorossi raddoppiano ancora al 71′ con Azmoun che a pochi passi ribatte in porta un’incertezza di Turati regalando il gol della sicurezza ai giallorossi. Nel finale arriva anche il tris dei giallorossi con il calcio di rigore realizzato da Paredes su fallo di mano commesso da Okoli.

TABELLINO:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola (dal 22′ st Caso), Okoli, Monterisi, Valeri; Gelli, Mazzitelli, Brescianini (dal 22′ st Harroui); Soulè (dal 42′ st Seck), Kaio Jorge (dal 22′ st Cheddira), Reinier (dal 30′ st Barrenechea). A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Seck, Caso, Pahic, Kvernadze, Harroui, Ibrahimovic, Barrenechea, Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Kristensen (dal 22′ st Celik), Mancini, Huijsen (dal 1′ st Llorente), Angeliño (dal 37′ st Smalling); Cristante, Paredes; Baldanzi (dal 37′ st Aouar), Azmoun, El Shaarawy; Lukaku (dal 1′ st Pellegrini). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Smalling, Llorente, Pellegrini, Celik, Renato Sanches, Dybala, Aouar, Spinazzola, Bove, Zalewski. Allenatore: Daniele De Rossi

Reti: al 38′ pt Huijsen, al 26′ st Azmoun, al 36′ st Paredes (rigore)

Ammonizioni: Huijsen, Mancini, Azmoun

Recupero: 2′ pt, 3′ st

NOTA: Okoli causa un rigore