Tudor studia la Lazio versione Coppa Italia | Rifinitura a Formello

Lazio pronta a sfidare la Juventus in Coppa Italia, il tecnico Tudor ha in mente gli 11 che scenderanno in campo contro i bianconeri. In attacco spazio a Immobile, a centrocampo conferma per Vecino, dal 1′ dovrebbe esserci Guendouzi.

Le scelte di Tudor dopo la rifinitura a Formello

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile.

A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Casale, Ruggeri, Cataldi, Coulibaly, Kamada, Castellanos, Saná Fernandes, Pedro, Diego Gonzalez. All.: Tudor.