Tunisia-Mali, le ultimissime sulle formazioni

Sfida fondamentale per il cammino della Tunisia, sconfitta nella prima gara del Gruppo E dal Namibia. Partita importante anche per il Mali, vincitore nella gara d’esordio contro il Sudafrica, con in mano il pass per il prossimo turno.

Le probabili formazioni:

TUNISIA (4-3-3): Ben Said; Kechrida, Meriah, Talbi, Maaloul; Skhiri, Ben Romdhane, Slimane; Achouri, Khenissi, Msakni. CT. Kadri.

MALI (4-3-3): Diawara; H. Traore, Niakate, Fofana, Sacko; Haidara, Coulibaly, Bissouma; M. Doumbia, Sissoko, Koita. CT. Chelle.