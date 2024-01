Tunisia-Mali, probabili formazioni e dove vederla

Seconda giornata del Gruppo E di Coppa d’Africa: la Tunisia affronta il Mali all’Amadou Gon Coulibaly Stadium di Korhogo, sabato alle 21. Bruttissimo avvio di torneo per la nazionale tunisina, costretta a vincere per recuperare le speranze di qualificazione, sconfitta per 0-1 dalla Namibia, grazie alla rete di Hotto. Diversamente, il Mali ha battuto per 2-0 il Sudafrica nella prima gara e, in caso di vittoria, potrebbe staccare il pass per il prossimo turno. Il match sarà visibile, in esclusiva, diretta e streaming su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

TUNISIA (4-3-3): Ben Said; Kechrida, Meriah, Talbi, Maaloul; Skhiri, Ben Romdhane, Slimane; Achouri, Khenissi, Msakni. CT. Kadri.

MALI (4-3-3): Diawara; H. Traore, Niakate, Fofana, Sacko; Haidara, Coulibaly, Bissouma; M. Doumbia, Sissoko, Koita. CT. Chelle.