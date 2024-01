Tunisia-Namibia, probabili formazioni e dove vederla

Gruppo E di Coppa d’Africa: la Tunisia affronta il Namibia allo stadio Amadou Gon Coulibaly di Korhogo, questa sera alle 18. Ventunesima partecipazione per le Aquile di Cartagine, vincitori, in finale contro il Marocco, dell’edizione del 2004, giocati da paese ospitante. Quarta partecipazione per il Namibia, il quale, tuttavia, non ha mai superato il primo turno. Il match sarà visibile, in esclusiva, in diretta e in streaming su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

TUNISIA (4-3-3): Dahmen; Kechrida, Meriah, Talbi, Maaloul; Skhiri, Laidouni, Romdhane; Msakni, Khenissi, Slimane. All. Kadri.

NAMIBIA (5-3-2): Kazapua; Nyambe, Kamberipa, Amutenya, Gebhardt, Petrus; Hanamub, Shitembi, Tijueza; Muzeu, Hotto. All. Benjamin.