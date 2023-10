Seconda sulla panchina della Turchia per Vincenzo Montella, pronto a confermare la buonissima prestazione che ha portato la vittoria contro la Croazia nella scorsa gara disputata. 4-1-4-1 per il tecnico campano con: Cakir tra i pali, dietro al quartetto difensivo composto da Kadioglu, Akaydin, Demiral e Ozkacar; in regia Yuksek e centrocampo affidato Kahveci, Kokcu, Calhanoglu e Akturkoglu; in avanti l’unica punta, Yilmaz.

Le probabili formazioni:

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Kadioglu, Akaydin, Demiral, Ozkacar; Yuksek; Kahveci, Kokcu, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz. CT. Montella

LETTONIA (4-2-3-1): Ozols; Savalnieks, Balodis, Dubra, Sorokins; Emsis, Tobers; Jaunzems, J. Ikaunieks, D. Ikaunieks; Uldrikis. CT. Kazakevics