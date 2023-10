Turchia di Vincenzo Montella in campo contro la Lettonia, questa sera alle 20.45 allo stadio Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu di Konya. Nazionale turca, prima e reduce dalla vittoria nello scontro diretto contro la Croazia, pronta a chiudere la pratica qualificazione. Di fronte, l’agevole Lettonia, ultima nel girone con soli tre punti, ma forte della vittoria ottenuta in casa contro l’Armenia. La gara d’andata, disputata lo scorso 16 giugno, ha visto prevalere i turchi per 2-3, grazie ad una rete nel recupero di Irfan Kaveci. L’incontro sarà visibile all’interno del programma Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024, in diretta sul canale Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Kadioglu, Akaydin, Demiral, Ozkacar; Yuksek; Kahveci, Kokcu, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz. CT. Montella.

LETTONIA (4-2-3-1): Ozols; Savalnieks, Balodis, Dubra, Sorokins; Emsis, Tobers; Jaunzems, J. Ikaunieks, D. Ikaunieks; Uldrikis. CT. Kazakevics.