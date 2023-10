Dalic verso la conferma del 4-3-3 composto da: Livakovic tra i pali, Vida e Gvardiol centrali di difesa con Juranovic e Sosa sulle fasce, Modric, Brozovic e Kovacic in mezzo al campo; in avanti il trio composto da Kramaric, Petkovic e Brekalo. Montella, all’esordio sulla panchina della nazionale turca, opta per il 4-1-4-1 composto da Cakir in porta; Celik, Ayhan, Soyuncu e Ozkacar in difesa; Yuksek in regia, a sostegno del quartetto di centrocampo con Kahveci, Kokcu, Calhanoglu, Akturkoglu; in attacco l’unica punta, Yilmaz.

Le probabili formazioni:

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Petkovic, Brekalo. CT. Dalic.

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Ayhan, Soyuncu, Ozkacar; Yuksek; Kahveci, Kokcu, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz. CT. Montella.