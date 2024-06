Turchia-Portogallo, probabili formazioni e dove vederla

Il Portogallo ha tanta qualità ma nella prima partita, vinta in rimonta contro la Repubblica Ceca, non ha pienamente convinto. Questo sarà il quarto incontro agli Europei tra i lusitani e la Turchia: nei tre precedenti ha vinto sempre il Portogallo senza subire gol (1-0 nel 1996, 2-0 nel 2000 e 2-0 nel 2008). Il match sarà visibile in diretta su RAI 2 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay sabato 22 giugno alle ore 18.

Probabili formazioni Turchia-Portogallo

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Akaydin, Kadioglu, Bardacki, Muldur; Ayhan, Kokcu; Guler, Calhanoglu, Yildiz; Yilmaz. All. Montella

PORTOGALLO (3-5-2): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias; Cancelo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Nuno Mendes; Ronaldo, Jota. All. Martinez