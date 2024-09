Fantacalcio – Thauvin super Top della quarta giornata

Quarta giornata all’insegna degli stop, parziali o totali di alcune big; ne risentono anche alcuni top player designati a favore di elementi comunque validi ma solitamente non proprio tra i primissimi della classe come Thauvin e Castellanos. Vediamo com’è andata per ogni singolo ruolo.

PORTIERI – Porta imbattute e parate da urlo per Vasquez, portiere dell’Empoli, che sbarra la via della rete alla Juventus e con il suo 7,5 in pagella si aggiudica la palma di migliore in assoluto nel ruolo per la quarta giornata a pari merito con Meret che nonostante il risultato roboante del Napoli potrebbe far supporre il contrario, ci ha messo pesantemente del suo per far si che gli uomini di Conte conquistassero i tre punti in Sardegna. Alle loro spalle ennesima ottima prestazione e rete inviolata per Milinkovic-Savic che merita un bel 7 pieno. Nonostante non gli sia stata assegnata l’autorete sul tiro di Theo Hernandez come molti fantallenatori hanno reclamato, Joronen con il suo -1 (avete letto bene…) è di gran lunga il Flop assoluto della giornata e ovviamente anche tra gli estremi difensori. Al secondo posto Scuffet con 0,5 di fantamedia davanti a Chichizola con 2.

DIFENSORI – Proprio Theo Hernandez da un calcio alle polemiche e con un bel 10 in pagella è, al pari di Buongiorno (primo centro in azzurro) e Di Lorenzo, il top tra i difensori di giornata. Ci sarebbe anche Dumfries ma un cartellino giallo lo “retrocede” ad un 9,5 comunque più che valido. Stessa fantamedia (9,5) anche per il capitano del Parma Delprato che però parte da una votazione base inferiore pari a 6,5. Per chi utilizza i modificatori c’è da sottolineare che sono stati davvero molti i difensori a centrare il 7 in pagella; tra questi segnaliamo Pezzella, Ismajli e Goglichidze dell’Empoli a testimonianza di una condotta di gara davvero straordinaria per il reparto arretrato della formazione allenata da D’Aversa. A conferma del suo inizio difficile, mostrato anche con la maglia della Lazio, è Casale (con un 5 che diventa 3 a causa dell’autorete), il peggior rappresentante della terza linea. Poco meglio Schingtienne del Venezia che in realtà merita addirittura 4,5 di votazione, ridotta poi a 4 dall’ammonizione. Male anche Hien, Mina, Ranieri, Pavard, Circati e Svoboda che incassano tutti la fantamedia del 4,5. A parte gli ultimi due tutti gravati da un cartellino giallo.

CENTROCAMPISTI – Una rete dal dischetto ed un assist forniscono a Pulisic l’occasione di ergersi a Top di giornata tra i centrocampisti con un lusinghiero 11,5 di fantamedia. Toccano quota 10, realizzando un gol, il compagno di squadra Fofana e Iling Junior alla prima marcatura con la nuova maglia del Bologna. Zaccagni con 9 (7 + 2 assist), Strefezza e Man con 8 seguono a ruota. Tra i migliori senza bonus segnaliamo Nico Paz del Como e Gyasi con un bel 7 in pagella. Male invece il parmense Keita che merita un 4 in pagella tramutato poi in 3 dal cartellino rosso. Appena mezzo punto in più, 3,5, per Nicolussi Caviglia del Venezia.

ATTACCANTI – Con la splendida doppietta che porta l’Udinese in testa alla classifica è Thauvin, 8 di partenza ed uno strepitoso 14 totale, il Top assoluto di tutta la giornata. Alle sue spalle con 12 si posizionano Lookman (8 + gol e assist) e Lukaku che parte da 7,5, rimedia pure un cartellino giallo ma piazza 2 assist ed una rete! Si fermano a 11,5 Castro e Kvaratskhelia. Giornata negativa per una serie infinita di attaccanti; il peggiore è Dallinga con 5 secco. Tra quelli che ricevono un 5,5 segnaliamo Belotti, Pinamonti, Lautaro Martinez e Vlahovic.