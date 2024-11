Fantacalcio – Super Lookman è il Top di giornata; Lukaku dietro la lavagna

Ecco tutti i TOP e FLOP dell’undicesima giornata

PORTIERI – Nessuna rete al passivo e qualche intervento risolutivo valgono a Carnesecchi, Sommer e Maignan il 6,5 in pagella e la palma di migliori portieri dell’undicesimo turno. Molto bene, specie per chi usa il modificatore, il figlio d’arte Stankovic che merita addirittura un bel 7 in pagella anche se il fantavoto finale risulta essere 6 a causa del pallone di Lutaro che termina in fondo al suo sacco. Tra i penalizzati per le reti incassate evidenziamo le buone prestazioni di Falcone, che esce da un momento critico, e Montipo’, entrambi meritevoli di un 6,5 al netto dei malus. Sfortunato più che impreparato, Okoye, estremo difensore dell’Udinese, che sfiora la sufficienza (5,5) e si vede assegnare come autorete uno dei due gol incassati, chiudendo quindi all’ultimo posto di giornata con la fm di 1,5. Malissimo anche Meret che merita la stessa votazione di partenza ma scende a 2,5 per il Fanta a causa delle reti subite. Sarebbe sufficiente (6 pieno) il romanista Svilar ma oltre al malus gol rimedia anche un cartellino giallo e chiude con la stessa fantamedia del napoletano (2,5). Incerto in occasione della punizione di Pellegrini che genera il primo gol laziale, il peggiore per rendimento è Scuffet che merita 5 e finisce con un 3 in fantamedia.

DIFENSORI – Alla seconda rete in campionato, il giovane juventino Savona merita un bel 10 in fantamedia e risulta come il TOP difensore di giornata. Prestazione sufficiente, un gol ed un giallo sommano per Magnani un 8,5 finale ed il secondo posto nella classifica settimanale; terzi a pari merito Miranda e Dimarco con 8: entrambi meritano 7 e vi aggiungono un assist. A livello di rendimento però il top di giornata è Hien (7,5) che annulla Lukaku e contribuisce fattivamente alla vittoria corsara dell’Atalanta in quel di Napoli. Menzione d’onore per De Sciglio che torna in campo da titolare, partecipa all’azione vincente che porta al gol di Pellegri (altro “risorto”) e merita un bel 7 pieno in pagella. Prestazione non proprio irreprensibile (5,5) ed eccessiva rissosità conducono Mina, con il suo 4,5, all’ultimo posto per questo turno; stessa votazione finale anche per Zampano che gioca un po’ peggio (5) ma si limita a prendere un cartellino giallo.

CENTROCAMPISTI – Gol fondamentale per Orsolini che grazie al bonus arriva a 10 al pari di Zaccagni, Reijnders e Harroui, tutti partiti come lui dal 7 in pagella. Positivi anche Makoumbou e Duda che piazzano un assist a testa arrivando al complessivo 7,5 in pagella. Dietro la lavagna tra i centrocampisti troviamo Adopo che già meritevole di un 5 in pagella riesce pure a farsi cacciare, con la sua squadra appena ridotta in 10, per un applauso nei confronti dell’arbitro e chiude a 4 per il fantacalcio. Insufficienza piena (5) per Freuler, Karlstrom e Strefezza.

ATTACCANTI – La doppietta con la quale stende il Napoli a domicilio gli vale 6 punti di bonus che uniti al già rimarchevole 8 in pagella ne fanno, con un totale di 14, il TOP indiscusso dell’undicesimo turno. Ovvio stessimo parlando di Lookman! Alle sue spalle un nugolo di attaccanti che partendo dal 7 più il bonus-gol chiudono a 10: Pellegri, Kean, Pinamonti, Lautaro, Dia, Soulè e Tengstedt; a questi si è aggiunto in extremis anche Retegui, incredibilmente non ammonito dall’arbitro nonostante il suo evidentissimo spogliarello dopo il gol. Segnaliamo tra gli altri che si sono ben comportati, il belga De Ketelaere che arriva a 9 grazie a ben due assist. Torna dietro la lavagna dopo due turni tra i migliori il bolognese Odgaard in compagnia di Thuram, Krstovic, Okafor e Lukaku, tutti con 5 in pagella.