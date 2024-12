Tutto facile per Gasperini contro il Cesena (6-1). L’Atalanta trova il Bologna ai quarti

I nerazzurri vincono in lungo e in largo agli ottavi col Cesena

L’Atalanta mette subito le cose in chiaro e in 35 minuti fa 4 gol al Cesena. Al 4′ la sblocca Zappacosta con un preciso diagonale dentro l’area di rigore mentre quattro minuti più tardi è De Ketelaere a sfruttare l’assist di Retegui. Al 27′ a complicare le cose per il Cesena c’è anche la sfortuna col tiro di Samardzic che viene deviato e si insacca alle spalle di Pisseri. Al 35′ doppietta di De Ketelaere dopo una bellissima azione dei nerazzurri. Nel secondo tempo Gasperini amministra e allunga prima al 54′ con la rete di Brescianini e poi con la doppietta personale di Samardzic al 71′ dopo un contropiede gestito perfettamente da Zaniolo. Per il Cesena l’unica gioia della serata è il gol della bandiera di Ceesay che fissa il risultato sul 6-1.

Tabellino del match

Reti: 4′ Zappacosta, 8′ 35′ De Ketelaere, 27′ 71′ Samardzic, 54′ Brescianini, 90′ Ceesay

Atalanta (3-4-3): Rui Patricio (78′ Rossi); Toloi, Hien (64′ Sulemana), Djimsiti (64′ Godfrey); Palestra, de Roon, Pasalic (52′ Brescianini), Zappacosta; Samardzic, Retegui, De Ketelaere (52′ Zaniolo). All. Gasperini

Cesena (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Ciofi (74′ Curto), Piacentini; Adamo, Bastoni (60′ Chiarello), Mendicino, Celia; Tavsan (60′ Francesconi), Kargbo (75′ Ceesay); Van Hooijdonk. All. Mignani

Arbitro: Daniele Perenzoni

Ammoniti: 28′ Djimsiti, 45′ Toloi, 53′ Bastoni