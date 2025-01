Tutto facile per il Napoli. Fiorentina battuta 0-3 e Conte primo in solitaria

I partenopei battono in lungo e in largo la Fiorentina e si portano in vetta solitaria. In gol anche Lukaku

Comincia meglio il Napoli con voglia e personalità e si vede anche annullare un gol al 15′ per due posizioni di fuorigioco prima di Olivera e poi di Lukaku. Al 29′ ci pensa Neres con un’ottima azione solitaria e col destro batte sul primo palo De Gea. Da questo momento arriva la reazione di rabbia della Fiorentina e al 35′ trova il gol con Kean ma per l’arbitro e per il Var c’è un tocco di mano sul controllo dell’attaccante viola.

Il Napoli vince e convince al Franchi

Al 54′ ingenuità di Moreno che commette fallo in area su Anguissa, Lukaku dagli undici metri spiazza De Gea. Tanti errori per la Fiorentina che ogni volta che perde palla viene punita e succede anche al 68′ con Dodo che si fa scippare il pallone da Anguissa, palla in mezzo per McTominay che tutto solo fa 0-3.

Tabellino del match

Reti: 29′ Neres, 54′ Lukaku, 68′ McTominay

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Moreno (59′ Colpani), Comuzzo, Ranieri; Dodo, Adli (79′ Cataldi), Mandragora (73′ Richardson), Parisi (59′ Gosens); Beltran (79′ Kouame), Sottil; Kean. All. Palladino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (89′ Raspadori); McTominay, Lobotka (89′ Gilmour), Anguissa; Neres (86′ Ngonge), Lukaku (73′ Simeone), Spinazzola (86′ Mazzocchi). All. Conte

Arbitro: Gianluca Manganiello

Ammoniti: 39′ Di Lorenzo